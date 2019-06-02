دعا الرئيس لمحاسبة من اساء من الوزراء السابقين .. خريشة لوطن: حل التشريعي شجع تعسف السلطة التي قطعت رواتب 12 موظفا منذ أشهر

رام الله - وطن: جدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي السابق، حسن خريشة، الأحد، مطالبته، بإعادة الرواتب المقطوعة لنحو 12 موظفا في المجلس التشريعي، جرى قطعها منذ عدة أشهر، بدعوى انهم (ضد الشرعية).

وأوضح خريشة خلال مداخلته عبر برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري، بأن هناك 12 موظفا في المجلس التشريعي ما زالوا على رأس عملهم، لكن تم قطع رواتبهم، وهم يمارسون عملهم في المجلس منذ نحو 23 عاما.

وتابع خريشة "المطلوب إنهاء ازمة هؤلاء الموظفين، فليس من حق اي حد قطع راتب اي فلسطيني موظف يعمل منذ زمن في السلطة، سواء كان في السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية."

وحول أسباب قطع الرواتب، قال خريشة " أيا كانت الأسباب فهي غير موضوعية وغير مفهومة، وبمجرد أن يصبح الشخص موظفا في السلطة الفلسطينية له حق في تقاضي الراتب، وفي حال رفعت بحقه قضية كيدية من أي جهة كانت، يجب أن تتم محاكمته، والمحكمة هي من تقرر، فمن غير المعقول أن يوجه اي شخص تقريرا للرئيس، ليوقع الرئيس عليه ويتم قطع رواتب الناس".

وأضاف "على الرئيس عباس أن لا يستمع لأي تقارير كيدية من هذا الشخص أو ذاك، أو من هذا الجهاز الأمني أو ذاك".

وأوضح خريشة بأن الذين قطعت رواتبهم ليسوا نواب التشريعي ذوي الرتب عليا، بل هم موظفين عاديين يعملون في المجلس منذ 23 عاما، وبالتالي خدموا قبل ان يصبح الرئيس عباس رئيسا للسلطة، ويجب ان يكرموا لا أن يهانوا.

وحول ما إذا كان قطع رواتب الموظفين مرتبطا بحل المجلس التشريعي، أوضح خريشة أن حل التشريعي يعني أن يتقاضى أعضاء المجلس رواتب تقاعدية، لكن، قسم منهم لا يتقاضونها تحت حجج واهية وهي انهم ضد الشرعية.

وقال إن قرار حل التشريعي، يعني إنهاء وجود جسم رقابي منتخب، وبالتالي فإن غيابه وتغييبه يفتح الباب واسعا أمام استخدام تعسفي لهذه السلطة.

رفع رواتب الوزراء

وفي السياق، لفت خريشة إلى أن كل ما أثير حول رفع رواتب الوزراء ورئيس الحكومة السابقة مناكفات داخلية، يبدو أنها ستحرفنا كفلسطينيين عن الهم الاساسي، في ظل تعرض القضية الفلسطينة لمحاولة "شطب".

واكد خريشة بان هناك افتعالا لأزمات داخلية حقيقية بين الفترة والأخرى، حيث نفى رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله بأنه اتخذ قرارا برفع رواتب الوزراء، وأن ذلك جاء بموافقة الرئيس عباس بعدما توجه عدد من الوزراء له لرفع رواتبهم، مبديا استغرابه من هذه الخطوة بتوجه الوزراء للرئيس عباس لطلب الزيادة، قائلا "الاجدى من الموظفين والمواطنين هم من يطالبوا برفع رواتبهم في ظل غلاء المعيشة".

وتابع: الخلل ليس في رئيس الوزراء بل في الوزراء انفسهم، وكيف ذهبوا منفردين للرئيس الذي وافق على القرار بالرغم من وجود قانون رقم 11 (رواتب ومكافآت اعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين) الذي يحدد رواتب الوزراء، ولا أحد يستطيع تغييره سوى المجلس التشريعي أو أن يصدر قانون بمرسوم رئاسي، وهو الذي لم يحدث.

وأكد بأن ما يحدث من جدل ونقاش هو جزء من العبث في الساحة الداخلية وجزء من المناكفات، متسائلا عن توقيت نشر هذه الاوراق، وهل تم استخدمها بهدف الاصلاح او التشهير.

وأضاف بأن الحكومات السابقة شابها الكثير من الفساد وهو شيء طبيعي، بسبب الازمة الاخلاقية، والتفرد في القرار فكلما ضاقت قاعدة الحكم اتسع الفساد، مشيرا إلى أن الحل يجب ان يكون عبر اجسام منتخبة من الشارع تحاسب وتراقب، والمواطن هو الاصل.

ودعا خريشة الرئيس عباس الى اتخاذ وقفة حقيقية وجادة لانهاء الجدل حول موضوع رواتب الوزراء السابقين، ومحاسبة كل من اساء واخطأ من وزراء الحكومة السابقة الذين توجهوا اليه وطالبوا بالزيادة ، وإجراء محاكمة نزيهة بعيدا عن المناكفات السياسية.

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