إيران تهدد أمريكا بضرب سفنها بالخليج، وتحذر من تأثير أي مواجهة على أسعار النفط

رام الله - وطن: هدد يحيى رحيم صفوي، أحد كبار مساعدي الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، بأن السفن العسكرية الأمريكية الموجودة بالخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية عن صفوي، اليوم الأحد ، في أحدث تصعيد خطابي من طهران ضد واشنطن، التي سبق أن حشدت قواتٍ لها في الشرق الأوسط؛ إثر توتر العلاقات بينها وبين إيران.

وأشار اللواء صفوي إلى أن "لأمريكا أكثر من 25 قاعدة عسكرية في انحاء المنطقة، منها قيادة القوات الجوية (سنتكوم) في قطر، وقيادة القوات البرية في الكويت، وقيادة القوات البحرية في البحرين"، مشيراً أنه يتواجد بهذه القواعد أكثر من 20 ألف عسكري.

وأضاف أن الولايات المتحدة "تعلم جيداً بأن هذه القوات هي في مرمى صواريخ إيران كما أن كل الاسطول الأميركي والأجنبي ".

وحذَّر صفوي من أن أي اشتباك بين أمريكا وإيران سيرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن صفوي، قوله: "أول رصاصة ستُطلَق في الخليج سترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار. وسيكون هذا فوق طاقة أمريكا وأوروبا وحلفاء أمريكا كاليابان وكوريا الجنوبية"، بحسب تعبيره.