"فتح": ما يجري في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

رام الله- وطن: وجهت حركة "فتح" تحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني وللمرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى ورحابه، الذين يسطرون في هذه اللحظات أروع معاني الصمود والكبرياء وهم يدافعون بأجسادهم عن المكان المقدس عند المسلمين، أمام العدوان الاسرائيلي الغاشم من جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه الارهابيين.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والمتحدث باسمها اسامة القواسمي، إن زحف شعبنا خلال شهر رمضان، الذي تجلى ليلة القدر حين صلى جماعة ما يقرب على أربعمائة ألف مصلٍ، اصاب الاحتلال الاسرائيلي في مقتل نفسي، إذ أدرك تماما ان ارتباط الفلسطينيين بأقصاهم وقدسهم أكبر بكثير من أن يُمنع بجدار فصل عنصري، وحواجز الكره والحقد.

ودعا القواسمي أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في الرباط والصبر والمصابرة والدفاع عن مقدساتنا الاسلامية والمسيحية.