للعام الرابع على التوالي "أيبك" تشارك أطفال SOS فرحة الشهر الفضيل

وطن: شاركت الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار (أيبك)، أطفال قرية SOS في بيت لحم الفرحة بشهر رمضان المبارك، وذلك في حفل إفطار رمضاني ضم أطفال القرية ومشرفاتهم، وبمشاركة تنفيذي مسؤولية اجتماعية في مجموعة أيبك، هانية سلامة، ومنسقة الدعم الإداري، ندين السقعان، الى جانب مجموعة من موظفي الشركات التابعة للمجموعة وبحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية في القرية.

وتخلل حفل الإفطار توزيع الهدايا على الأطفال وفعاليات ترفيهية، ومسابقات وألعاب متنوعة ساهمت في إضفاء أجواء من الفرح في قلوب الأطفال.



من جانبها، عبرت تنفيذي مسؤولية اجتماعية في مجموعة أيبك، الانسة هانية سلامة، عن سعادتها بمشاركة أطفالSOS هذه الأجواء المميزة في شهر رمضان الفضيل، مبينة بأن هذه الفرحة التي غمرت قلوب الأطفال تُبهج قلوبنا وتمدنا بالقوة والتشجيع لإعطائهم الأمل والمساهمة في رسم مستقبل أفضل لهم، وأشارت سلامة في كلمتها أن أيبك ممثلة برئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي السيد طارق العقاد كانت وستبقى مسانداً وداعماً مهماً للقرية.



ولاحقاً، عبر المدير الوطني لقرى الأطفال SOS فلسطين محمد الشلالدة عن شكره تجاه "ايبك" لما تبذله من التزام تجاه الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية سنويا وأكد على أنها من الشركات الرائدة في تحقيق مسؤوليتها الاجتماعية على أرض الواقع.

يذكر أن هذا الإفطار الرمضاني تنظمه أيبك بشكل سنوي وهو الرابع على التوالي، وهو جزء من مسؤوليتها الإجتماعية لتقديم الدعم والمساندة لقرى الأطفال SOS – فلسطين. حيث وقعت أيبك، مع بداية العام الحالي، اتفاقية تجديد الدعم والرعاية لقرية الأطفال SOS في بيت لحم لمدة ثلاث سنوات أخرى مخصصة لبرنامج رعاية الأسرة في قرى الأطفال، الى جانب توقيع اتفاقية شراكة لدعم مبادرة روابط الشباب Youth Links.



من الجدير ذكره أن شراكة "ايبك" و قرى الأطفال SOS فلسطين هي خير مثال للشراكات التي من المهم تعزيزها في المجتمع الفلسطيني من أجل تحسين حياة الأطفال.