الشرطة تتلف 80 مركبة غير قانونية في الخليل

وطن: أتلفت الشرطة اليوم 80 مركبة غير قانونية تم ضبطها في مناطق مختلفة من محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأن اتلاف هذه المركبات جاء بعد المتابعة الحثيثة من قبل شرطة الخليل وجهودها الهادفة للحد من انتشار ظاهرة المركبات غير القانونية والقضاء عليها لما تشكله من خطورة كبيرة على الأرواح والممتلكات".

وأضافت بأنه وبعد ضبط هذه المركبات والتأكد من عدم امتلاكها لأية أوراق تسجيل فلسطينية لدى دائرة السير ولمخالقتها قوانين وأنظمة السير المعمول بها بالبلاد، تمت عملية الاتلاف.

هذا واهابت المواطنين الى التخلص من المركبات غير القانونية للحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، مشددا على أن الشرطة لن تتهاون مع مالكي هذه المركبات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين .