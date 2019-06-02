ضبط 21 طن من المنتجات اغلبها غير وطنية وإحالة 14 تاجرا للنيابة العامة

وطن: ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وطواقم الضابطة الجمركية بالتعاون مع شركائهم في لجنة السلامة العامة،21 طن من المنتجات والسلع الغذائية أغلبها منتجات غير وطنية، وذلك خلال النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل.

ويفيد التقرير الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك بأن الطواقم أحالت 14 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، وذلك في أعقاب قيام الطواقم ب475 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 3969 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 280 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير إلى انه تم توجيه 80 إخطاراً بحق المخالفين خلال الجولات التفتيشية الميدانية، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 39 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية