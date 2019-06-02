أم يوسف وعائلتها في مواجهة الفقر والمرض

غزة- وطن- نورهان المدهون

في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تسكن الخمسينية نوره كامل النجار "أم يوسف" برفقة عائلتها المكونة من عشرة أفراد من بينهم أربعة من ذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

تعتمد النجار وزوجها المريض لإعالة عائلتهما على مخصصات الشؤون الاجتماعية التي يتم صرفها كل ثلاث شهور مرة واحدة، ولا تكفي لسداد التزامات العائلة من مأكل ومشرب وعلاج، إضافة لاحتياجات خاصة بأبنائها ذوي الأمراض التي عجزت عن توفيرها.

تقول النجار لـوطن" لا أستطيع توفير الحفاضات لأبنائي من ذوي الإعاقة وخاصة (هناء 28 عاماً) التي تحتاج لعناية حيث أقوم بإطعامها بنفسي"، مشيرة إلى أنها تحصل على الدواء من الصحة النفسية وفي حال عدم توفره لا تستطيع الأم شراءه لغلاء أسعاره.

وتوضح الأم حالة ابنتها "آية" التي تعاني من ضعف النطق ومرض الكلي المزمن حيث تم استئصال إحدى كليتيها، وتحتاج لاهتمام واستمرار في العلاج، لافتة إلى حالة أبناءها فادي (30 عاماً) وعيسي (29 عاماً) من ذوى الإعاقات الذهنية.

وتعاني أم يوسف النجار من مرض القلب والضغط والسكرى وجميعها أمراض مزمنة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخراً لعدم استطاعتها توفير علاجها الخاص بالقلب بثمن (50) شيكل، ومن المقرر إجراء عملية دعامة القلب لفتح الشرايين المتضيقة لديها.

يفتقر منزل العائلة للمقومات الأساسية من أثاث ومفروشات وبالكاد تستطيع توفير المأكل الذي يتبرع أهل الخير بتوفيره من وقت لآخر، وتعجز الأم عن توفير الأدوية الخاصة بها وبأبنائها وزوجها المريض.

ناشدت أم يوسف النجار عبر وطن أهل الخير والجهات المعنية بمساعدتها، للتواصل مع العائلة على الرقم 0597613103 وهو رقم أحد المتبرعين ولديه تواصل دائم مع العائلة التي لا تمتلك ثمن وسيلة اتصال هاتفية.