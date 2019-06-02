فريق المالحة المهجرة يظفر بكأس بطولة القرى المهجرة السنوي بعد تغلبه على بيت نتيف

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بيت لحم- وطن: فاز فرق قرية المالحة على فريق قرية بيت نتيف في المباراة النهائية للبطولة السنوية للقرى المهجرة التي نظمها مركز لاجئ بمخيم عايدة ومؤسسة ابداع بمخيم الدهيشة حيث تقام البطولة بشكل سنوي بمناسبة الذكرى السنوي لنكبة فلسطين باسماء القرى الاصلية للاجئين الفلسطينيين تعبيرا عن تمسك ابناء شعبنا بحقهم في العودة لهذه القرى.

وجرت المبارة بين فريق قرية المالحة المهجرة في القدس المحتلة وفريق قرية بيت نتيف جنوب فلسطين حيث انتهت المباراة بالتعادل تبعها شوطان اضافيان وركلات ترجيح ادت لفوز فريق المالحة بكاس البطولة.

وحل فريق قرية راس ابو عمار في المركز الثالث فيما حل فريق قرية بيت عطاب في المركز الرابع للبطولة التي جرت على ملعب مركز لاجئ المعشب الخماسي على مدار ايام شهر رمضان المبارك وسط حضور شعبي وجماهيري مؤيد لفرق القرى في صورة اعادت لاسماء القرى الاعتبار حيث تمسك جمهور كل فريق بتأييد وتشجيع فريقه عبر اطلاق شعارات بأسماء هذه القرى مما عكس روحا واجواء العودة الى فلسطين ما قبل النكبة.

وكانت العديد من المجموعات الشبابية قد شكلت فرقا بأسماء القرى الاصلية وشاركت في الدوري الذي تنظمه مؤسسات ابداع ولاجئ حيث تم تشكيل لجنة فنية ورياضية اشرفت على الدوري وتكونت من رائد شعبان و ربحي وقاد و عبود العزه.

كما تولى مجموعة من الرياضيين القدامى من مخيمات اللجوء في بيت لحم التحكيم في المباريات وكان على راسهم الحكام محمد العتيق وجمعه عويس و يحيى دعاجنه و سامر عويس.

وقال صلاح عجارمة مدير مركز لاجئ ان هذه البطولة اصبحت تقليدا سنويا ينظم بالتعاون مع مؤسسة ابداع في مخيم الدهيشة من اجل ربط الاجيال الشابة مع قراهم الاصلية من خلال تعزيز الانتماء اليها عبر محبوبة الجماهير الا وهي كرة القدم.

واضاف العجارمة ان البطولة جرت هذا العام باجواء ايجابية ورياضية وطنية بحتة تؤكد على التمسك بحق العودة الى الديار الاصلية التي هجر منها شعبنا الفلسطيني موضحا ان ادارة البطولة اطلقت عليها اسم بطولة العودة وما زالت المأساة مستمرة من اجل التأكيد على تمسك شعبنا بكافة اجياله بحق العودة الى الديار الاصلية مهما طال الزمان.

وشدد العجارمة على ان مبارات بطولة العودة كانت تجري على مدار ايام الشهر الفضيل منذ الساعة العاشرة مساء بعد الافطار وصلاة التراويج وحتى ساعات ما بعد منتصف الليل حيث خلقت البطولة اجواء رمضانية و وطنية مميزة بمخيم عايدة خصوصا ونحن نحي الذكرى الواحدة والسبعون لنكبة فلسطين.

من جهته قال خالد الصيفي مدير مؤسسة ابداع ان هذه البطولة تأتي في اطار الفعاليات الجماهيرية والشعبية لاحياء الذكرى الواحدة والسبعون لنكبة فلسطين والتي ما تزال مستمرة بفعل مواصة الاحتلال الاسرائيلي للجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

واكد الصيفي ان مؤسسة ابداع ومركز لاجئ ينظمان هذه البطولة الكروية للتأكيد على حق العودة من جهة وتعزيز الحالة الرياضية من الجهة الاخرى بما يخدم القضية الوطنية الفلسطينية من خلال كرة القدم التي تعتبر محبوبة الجماهير.

واضاف الصيفي ان مؤسسة ابداع نظمت بالتعاون مع مركز بديل ومركز لاجئ مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعون لنكبة فلسطين تحت شعار النكبة مستمرة للفت انظار العالم اجمع الى ان الاحتلال الاسرائيلي ما يزال يواصل جرائمه العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وان النكبة ليست تاريخا بل مستمرة.

واوضح الصيفي ان مؤسسة ابداع ستنظم حفلا وطنيا كبيرا لتكريم الفرق والفعاليات الفائزة بالمسابقات والانشطة التي جرى تنظيمها بذكرى النكبة اليوم الاحد الساعة العاشرة مساء في مؤسسة ابداع مشيرا الى ان المؤسسة وبالتعاون مع مختلف الجهات ستواصل فعالياتها وانشطتها المختلفة لتعزيز مفهوم حق العودة بشكل عملي حتى العودة الى الديار الاصلية.

وشكر الصيفي كافة الجهات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية والمؤسسات الوطنية والثقافية بالمخيمات التي شاركت بمختلف الانشطة لهذا العام .