الاحتلال يغلق مداخل البلدة القديمة من القدس وعدة شوارع في محيطها

القدس- وطن: أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى عدة شوارع محيطة بها، بذريعة تامين مسيرة للمستوطنين.

وأجبرت قوات الاحتلال التي انتشرت بالمئات في محيط البلدة القديمة، التجار الفلسطينيين على اغلاق محالهم التجارية، واجبرت تجار شارعي صلاح الدين والمصرارة القريبين من البلدة القديمة من إغلاق محالهم التجارية أيضا.

وكان نحو 1200 مستوطن يرافقهم 400 شرطي قد اقتحموا المسجد الأقصى بعد الاعتداء على المصلين واغلاق المصلى المرواني والمصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالسلاسل الحديدة والقاء قنابل الصوت والغاز صوب المعتكفين داخلهما.