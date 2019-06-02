(فيديو) لحظة سقوط صاروخ أطلق من سوريا يوم أمس على الجولان المحتل

وطن: أظهرت كاميرات المراقبة في الجولان المحتل، لحظة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من سوريا، يوم أمس السبت، وسقط على جبل الشيخ.

وقالت مصادر إعلامية عبرية، إن الصاروخ أصاب كابلاً للقاطرة المعلقة "التلفريك". دون أن يعلن الاحتلال عن وقوع إصابات.

وقد زعمت المصادر العبرية، أنه مساء السبت أُطلق صاروخين من سوريا، سقط أحدهما في داخل الأراضي السورية، بينما الثاني وصل للأراضي المحتلة، وسقط على جبل الشيخ.

وعلى إثر العملية، أعلنت الحكومة السورية، مقتل ثلاثة جنود سوريين، وإصابة سبعة آخرين في القصف الإسرائيلي على دمشق والقنيطرة، وقع في ساعات فجر اليوم الأحد، كما أعلنت أنها تصدت لبعض الصواريخ المعادية.

وبعد العدوان على سوريا، كتب رئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو على حسابه في موقعي فيس بوك وتوتير: "أجريت أمس مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق القذائف من سوريا على الجولان، وأوعزتُ للجيش بالقيام بعملية حازمة".