إحباط أول محاولة لتهريب 1500 حبة من مخدر

وطن: ألقى جهاز الأمن الوقائي اليوم الأحد القبض على شخص اثناء دخوله معبر الكرامة وبحوزته مواد مخدرة من نوع "كوبتاجن" يقدر عددها بنحو 1500 حبة غير متوفرة في البلاد، وهي المرة الأولى التي تتم محاولة إدخال هذا النوع، بحسب بيان للجهاز.

وأوضح الجهاز اليوم الأحد أن إلقاء القبض على الشخص جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة مسبقة لدى وقائي الخليل بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات.

ولفت إلى أنه تم احالة الشخص والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.