الاحتلال يعتقل الشابة سندس عبيد قرب باب العامود بالقدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الشابة سندس عبيد بشارع نابلس باب العامود بالقدس المحتلة.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى عدة شوارع محيطة بها، بذريعة تامين مسيرة للمستوطنين.

وأجبرت قوات الاحتلال التي انتشرت بالمئات في محيط البلدة القديمة، التجار الفلسطينيين على اغلاق محالهم التجارية، واجبرت تجار شارعي صلاح الدين والمصرارة القريبين من البلدة القديمة من إغلاق محالهم التجارية أيضا.