خلال 24 ساعة... الاحتلال اعتقل 50 شاباً

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة تركزت غالبيتها في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية ورسمية، أن الاحتلال اعتقل قرابة 50 فلسطينيًا من الضفة، بينهم (40) من القدس، بينهم أمين سر حركة فتح شادي المطور.

وقال نادي الأسير إن من بين المعتقلين مصلين أجانب، ومجموعة من المعتقلين هم من بقية محافظات الضفة وهم من المعتكفين في المسجد الأقصى.

ومنذ صباح اليوم استأنفت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الأهالي بالقدس، واستدعت عدداً من حراس المسجد الأقصى بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وذلك عقب اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين وذلك أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى، حيث ارتفعت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقًا لنادي الأسير، فإن الاحتلال اعتقل فلسطينييْن بالخليل، فجرًا، وهما: يعقوب يحيى الرجبي (20 عاماً)، وفراس عماد هديب (17 عاماً)، وآخر اعتقله قوات خاصة بسيارة مدنية من محافظة طوباس وهو نعمان عبد المنعم صوافطة (23 عاماً).