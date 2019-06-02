شركة "ديليك" الإسرائيلية تتبدأ بتصدير الغاز لمصر هذا الشهر

وطن: قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة ديليك دريلينج الإسرائيلية يوم الأحد إن الشركة تأمل ببدء مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية الشهر الجاري.

ووقعت ديليك دريلينج وشريكتها نوبل إنرجي اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان إلى أحد العملاء في مصر.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد وصف مسؤولون في دولة الاحتلال هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين "إسرائيل" ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979.

واشترى الشركاء بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز.

وقال يوسي جفورا نائب الرئيس التنفيذي لديليك دريلينج ”نواصل الاختبارات الفنية للأنابيب كما هو مقرر، ونأمل بأن نستطيع تسليم الغاز لمصر تجاريا قبل نهاية يونيو“.

بدأ حقل تمار إنتاج الغاز في 2013، ومن المتوقع أن يدخل لوثيان حيز التشغيل بحلول نهاية 2019.