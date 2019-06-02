اصابة شابة بعد الاعتداء عليها من جنود الاحتلال في القدس

القدس- وطن: أصيبت، مساء اليوم الأحد، شابة (28 عاما) بجروح مختلفة، بعد اعتداء جنود الاحتلال الاسرائيلي عليها في القدس.

وقالت جمعية الهلال الاحمر، إن طواقمها تعاملت مع اصابة المواطنة بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح واصابتها بالرأس من قبل قوات الاحتلال في منطقة باب الزاهرة في القدس ، وتم نقلها إلى مستشفى المقاصد في المدينة.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن طواقمها واجهت صعوبة كبيرة بالوصول إلى الاصابة بعد منع سيارات الاسعاف من الدخول لمحيط البلدة القديمة.