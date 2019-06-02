وفاة أحد عناصر الأمن الوطني من جنين أثناء عمله بورشة بناء في قلقيلية

وطن: توفي اليوم الاثنين، عمران العلي، من سكان مدينة جنين، جراء انهيار جدار إسمنتي في بناية قيد الإنشاء شرق قلقيلية.

والعلي (36 عاماً) هو أحد أفراد الأمن الوطني، وأب لأربعة أطفال، وقد توفي ظهر اليوم في ورشة للبناء بعد انهيار جدار إسمنتي عليه أثناء عمله في "صوفين" شرقي قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية لـوطن، أن العلي، كان يعمل في ورشة للبناء بعد نهاية دوامه في الأمن الوطني، ليستطيع إعالة أطفاله الأربعة، وقالت المصادر إن العلي أصيب ظهر اليوم بنزيف حاد بعد انهيار الجدار الإسمنتي عليه، وفارق الحياة بعدما تم نقله لإحدى مستشفيات مدينة نابلس.