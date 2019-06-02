عشرات الآلاف يؤدون العشاء والتراويح رغم اجراءات الاحتلال المشددة في القدس

القدس- وطن: أدى عشرات الآلاف من المصلين من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال المشددة في مدينة القدس، والتي حوّلها الاحتلال الى ثكنة عسكرية لتأمين عربدات ومسيرات الأعلام الاستفزازية لعصابات المستوطنين في البلدة القديمة.

وانتشر المصلون في مُصليات وباحات المسجد المبارك، في حين اشتكى تجار البلدة من اجراءات الاحتلال والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التسوق والحالة الشرائية والتجارية في محالها.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الشوارع والطرقات المؤدية الى وسط المدين لتأمين مسيرات المستوطنين التي طافت حول بوابات البلدة القديمة والمسجد الاقصى وتضمنت رقصات بأعلام الاحتلال في باحة باب العامود وشارع الواد المفضي الى أبواب الاقصى الرئيسية، في حين اقتحم المسجد الاقصى صباح اليوم أكثر من 1200 مستوطنا تخللها اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين واعتقال عدد منهم.