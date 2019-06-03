خالد بطراوي يكتب لـ"وطن": نحن والشعوب

في تصوري المتواضع أن ثمة ضرورة ملحة لتصويب العلاقة ليس فقط مع حكومات الدول بل ومع شعوبها.

ينما ذهبتم أيها الأحبة تلاحظوا الفرق الهائل بين الحكومات والشعوب في موقفها من القضية الفلسطينية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني. تلاحظوا قمعا وتضيقا من قبل الانظمة وترحيبا من قبل الشعوب. تلاحظوا إتساع رقعة شعوب العالم المتضامنة مع الشعب العربي الفلسطيني، بينما بالنسبة لبعض الشعوب - كالشعب الأمريكي مثلا- تلاحظوا عدم إهتمام الى حد ما، إلا أننا نجد أيضا من بينهم من يتضامن معنا. شعوب أمريكا اللاتينية قاطبة الى جانبنا. ما يسمى إتفاقيات "السلام" التي أبرمت مع دولة الاحتلال إقتصرت على إتفاقيات بين الحكومات ولم تتقبلها شعوب هذه الدول والدلائل والشواهد كثيرة بل وتتراكم في زخمها.



محاولة إلهاء شعوب بعض الدول بصراعاتها الداخلية رغم نجاحها مرحليا، إلا أنها فشلت في حرف نظر الشعوب عن القضية المركزية العربية ألا وهي قضية فلسطين، وخير دليل على ذلك هذه الملايين التي خرجت في اليمن واعتبرت القضية الفلسطينية قضيتها المركزية في الوقت الذي كان طيران التحالف يدك بعض المناطق دكا ... دكا.



هناك محاولات حثيثة تجري لزرع الفرقة ما بين الشعب الفلسطيني والشعوب وبشكل خاص الشعوب العربية. فنجد مثلا مأجورا أو مدعيا بالفقة الديني وقد خرج علنا على وسائل الاعلام العصري يمدح دولة الاحتلال ويدافع عن وجودها وما يسمية حقها التاريخي في فلسطين بل وينزع هذا الحق عن الشعب الفلسطيني.



لشديد الأسف، ينساق بعضنا مع الهدف المنشود وهو توطيد الشقاق والنزاع بين الشعوب، فنجد ردود فعل من أبناء شعبنا التي تهاجم هذا الموتور أولا بطريقة غير علمية وثانيا بشتمه وثالثا بالتعميم وشتم الشعب الذي ينتمي إليه متهمين هذا الشعب بالجهل والأمية والتخلف منصبين أنفسنا بأننا المناضلون الوحيدون على هذه الأرض وأننا المرابطون والأنقياء والمتعلمون. فيقرأ من يقرأ الموقف والرد عليه وتنتشر وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواع الشتائم التي يغلب طابعها البذاءة ويمدد هذا الموتور قدميه ويبتسم من خلفه ومن حركه فقد تحقق الهدف وهو إثارة النزاع والفرقة.

في مسلكياتنا أيضا يمارس كثير منا حالة من السادية لدرجة منفرة فتتساءل الشعوب، إذا كان هذا هو تصرف الشعب الفلسطيني فكيف لنا أن نسانده وكيف له أن يحرر وطنه؟



فليس من المعقول ولا المقبول أن نظهر تعاملا فوقيا مثلا، برجوازيا عفنا مع الشعب الاردني الشقيق أو المصري عندما نزورهم في أوطانهم أو حتى خارجها، بالامعان في الانفاق الشره والترف المبتذل والنظرة الفوقية والسيارات المستأجرة الفارهة والفنادق من أعلى الدرجات بينما يرصد ذلك إبن هذا الشعب المصري الكادح وتتكون لديه نظرة بعد أن يسألك " من وين أنت يا بيه " فترد عليه بكل فخر " من القدس .. من فلسطين" وعندها يندهش أيما إندهاش إذ يرى أمامه شخصا عنجهيا يصرف الأموال في الوقت الذي يكاد هو يحصل على مرتب يغطي قوت أولاده، بل ونقبل في داخلنا أن يقول لنا " يا بيه" حتى لو كانت دارجة. كيف لعربي أو أجنبي أن يستوعب أنه دعا جمعا من الفلسطينيين لفعالية تضامن مع الشعب الفلسطيني وحضروا من فلسطين ولم يحضروا الفعالية بل كان جل همهم التسوق والعودة الى ردهات المؤتمر باكياس التسوق بكل ما هب ودب.



وإن حضروا الى بلادنا يلمسوا ثقافتنا الاستهلاكية التي تفوق قدراتهم ويتسألوا .. لماذا إذا نرسل لهم أموال الدعم؟ ويجب أن لا نفرح كثيرا لما تتناقله وسائل الاعلام عن هذه المدينة الفلسطينية أو تلك ليلا.

نعم، نحن نحب الحياة، ونريد للجيل الجديد أن يعيش حياة أفضل منا، لكن أن لا يتقن " البطر" على النعمة وأن لا ينغمس حتى النخاع في ثقافة الاستهلاك بل ان تتعمق لديه أكثر فاكثر ثقافة إحترام شعوب العالم. إن مسلكنا في الداخل والخارج مهم جدا ... والحديث يطول في ذلك.



إن هذه المجموعة القليلة من أبناء شعبنا تحجب الرؤيا عن حال باقي أبناء هذا الشعب في المخيمات والقرى وباقي المدن، إن هذه الشريحة من أبناء شعبنا التي تملك المال وتنفقه في مظاهر إستعلائية تنفر المواطن العربي وغير العربي المتضامن معنا.

لذا، آن الاوان لاعادة العلاقة مع الشعوب وإستنهاض كافة المنظمات والاطر الجماهيرية الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية لاجل بلورة أستراتيجيات وطنية لتوطيد العلاقة مع الشعوب وإعادتها الى إطارها الطبيعي المتجسد في النضال المشترك للأهداف المشتركة وهي الانعتقاق من الاحتلال والاستعمار وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والاستقلال.

علينا أن نشد على أيدي كل من يتضامن معنا وأن نتضامن معهم أيضا وعلينا أن نتعامل بحكمة وروية مع كل من يهاجمنا حتى " المتصهين" منهم، فإن هدفهم إستفزازنا.



القضية الفلسطينية لم تمت ولن تموت ، ومكانتها وأهميتها لدى الشعوب العربية وغيرها ليست موضع شك أو مساءلة ، وردود الفعل الصادقة هي الردود التلقائية ، وخروج الشعوب للتضامن معنا عند أي أزمة جديدة، هو الموقف الحقيقي لتلك الشعوب . الجاليات الفلسطينية في الخارج عليها مسؤولية كبيرة في نقل صدق مشاعر الفلسطينيين تجاه الشعوب العربية وشعوب العالم كاملة، وفي نقل صورة أكثر دقة وواقعية عن الشعب الفلسطيني في داخل الاراضي الفلسطينية. وبعيدا عن كل التصريحات والمواقف الرسمية لأي كان .. فهناك ثقة بأن الشعوب في واد وحكوماتها في واد اخر.



نضالنا طويل الأمد، والشعب العربي الفلسطيني في بؤرة هذه النضال ويشكل خطا متقدما في مواجهة المشروع الصهيوني، والشعوب العربية والعالمية تشكل معا حالة من التلاحم في مواجهة المخططات الامبريالية العالمية، يجب أن نرى سياق نضالنا الفلسطيني في إطار النضال العربي والاقليمي والعالمي.



إن أردنا أن نتصدى للوبي الصهيوني وعمله طويل الأمد الدؤوب المدروس والمنفذ بطول نفس، علينا أن نبلور أستراتيجة عمل تنفتح على شعوب العالم وتعمل معها وننفض على أنفسنا نظرة الاستعلاء.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.