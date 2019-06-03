السودان.. قوات الأمن تبدأ فض اعتصام الخرطوم وانباء عن قتيلين وعشرات الاصابات

وطن: "بدأت القوات السودانية" اقتحام مقر الاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم وسط إطلاق نار وحرائق شبت في خيام المعتصمين.

ونقلت وكالة رويترز عن اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المشاركة في المظاهرات تأكيدها مقتل شخصين .

كما نقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم أن عناصر الأمن عززت من تواجدها في الشوارع المحيطة بقلب العاصمة وأغلقتها.

وقالت اللجنة في بيان لها أن شحصا واحدا على الأقل قتل وتعرض آخرون اإصابات خطيرة.

من جانبه أكد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات أن المجلس العسكري يدفع بأعداد من الجنود إلى مقر الاعتصام لتفريق المعتصمين وفض الاعتصام.

وكانت محاولة لفض الاعتصام الأحد قد آلت إلى مقتل شخص وإصابة 10 على الأقل، بينما أدي إطلاق نار سابق في نفس الموقع مطلع الأسبوع إلي مقتل 3 أشخاص.

وحذر تجمع المهنيين السودانيين من أن المجلس العسكري "يخطط بصورة منهجية ويعمل من أجل فض الاعتصام السلمي بالقيادة العامة بالقوة والعنف المفرطين".

وحمل تجمع المهنيين - في بيان صادر عنه - المجلس العسكري "مسؤولية ضمان سلامة المعتصمين"، وطالبه بـ"التراجع عن مخطط صناعة الفوضى والانفلات بالبلاد".

وكان التجمع، الذي يقود التظاهرات في السودان، أصدر تحذيرا الجمعة من مغبة العنف ضد المتظاهرين المعتصمين خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وزادت حدة التوتر بين المتظاهرين والمجلس العسكري بعد تصريحات من أعضاء المجلس انتقدت الاعتصام، وقالت "إنه أصبح يشكل خطرا على البلد وعلى الثوار".

واتهم المجلس مَن وصفهم بالعناصر المنفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.