شهيدان في عدوان إسرائيلي استهدف مطار التيفور في ريف حمص

وطن: أفاد مصدر عسكري سوري مساء الأحد أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور العسكري الواقع بمحافظة حمص.

وذكر المصدر -وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أن الهجوم أسفر عن استشهاد شخصين وجرح اثنين آخرين فضلا عن إصابة مستودع ذخيرة وحدوث أضرار بأبنية ومعدات.

وقال المصدر "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور.. وقد أسفر وصول صواريخ أخرى عن ارتقاء شهيد وجرح جنديين آخرين، وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد".

ويأتي هذا العدوان الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة من هجوم آخر تعرض له ريف القنيطرة وأسفر عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية سورية.