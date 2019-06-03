قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقال واسعة في مناطق بالضفة واعتقلت 5 مواطنين، عرف منهم:

في مدينة الخليل، اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال المواطن عبد الهادي خلف، عقب اقتحام منزله في منطقة الحاووز الثاني بالمدينة.

كما اعتقلت قوّة عسكرية أخرى الأسير المحرر طارق عاشور عقب اقتحام منزله في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.

وفتّشت قوّة عسكرية أخرى من جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين، وانتشرت قرب استاد الحسين الدولي في المدينة.

وفي قلقلية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، الشاب عبد الفتاح نضال حرب (23 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

يتبع..