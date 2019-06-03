52 من أهالي أسرى غزة يُعِيدُون ابناءهم في "نفحة"

رام الله- وطن: سمحت سلطات الاحتلال، فجر الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن "نفحة" الإسرائيلي، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بتوجه 52 من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم-بينهم 17 طفلًا-لزيارة 27 أسيرًا بسجن نفحة، بتنسيق من اللجنة الدولية.

وتتزامن زيارة أهالي الأسرى مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفي ظل شوق دائم لأهالي الأسرى لمشاركة أبنائهم لهم في الأعياد.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 يوليو/ تموز 2017 منع أهالي أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.