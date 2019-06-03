مصطفى البرغوثي: اعتداءات الاحتلال الهمجية على الأقصى تعبر عن حقد إسرائيل لفشلها امام تمسك الفلسطينيين بالقدس

رام الله - وطن: قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الاعتداءات الهمجية التي شنها جيش الاحتلال اليوم على المسجد الأقصى والمصلين فيه تعبر عن حقد حكام اسرائيل على الإقبال غير المسبوق من مئات الاف الفلسطينيين على الصلاة في المسجد الأقصى، وخاصة في ليلة القدر و يوم القدس حيث وصل عدد المشاركين الى نصف مليون على مدار اليوم والليل.

وقال البرغوثي إن المحتلين يفهمون تماما أن تفاني الفلسطينيين في الوصول للاقصى يعبر عن تمسكهم الحازم بالقدس و رفضهم المطلق لإجراءات الضم والتهويد، و ذلك يمثل تعبيرا اضافيا عن فشل المشروع الصهيوني في عزل القدس و اقتلاع الفلسطينيين من ارضهم.

وطالب البرغوثي كافة الدول و الشعوب العربية و الاسلامية بإسناد النضال الفلسطيني الباسل بما في ذلك إلغاء و مقاطعة ورشة المنامة التي يسعى الاسرائيليون من خلالها لفرض التطبيع مع نظام الاحتلال و الابرتهايد العنصري الاسرائيلي.