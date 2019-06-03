صحيفة: "الكاف" في طريقه لإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا

وطن: ذكر تقرير صحفي إسباني، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في طريقه لإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جرى الجمعة، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، وأثار جدلا كبيرا.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن مصدر وصفته بالموثوق، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد، التي ستجتمع غدا الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف المصدر: "كل المؤشرات تصب في مصلحة الوداد الرياضي بالنظر إلى قوة النقاط التي ستعرض في ملفه يوم الثلاثاء".

وتابع "الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد مباراة النهائي في بلد محايد وفي مباراة فاصلة".

ويرتقب أن تقرر لجنة الطوارئ، الثلاثاء، في مصير المباراة وتحسم هذه القضية، التي أدخلت الكرة الإفريقية في نفق مظلم وصارت موضوع سخرية في الصحف العالمية.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الملعب المحايد قد يكون في إحدى الدول الخليجية أو في فرنسا أو الجزائر، مضيفة أن المباراة في حال تم إقرارها ستقام من دون جمهور لتفادي أي أعمال شغب.

وشهدت مباراة الترجي والوداد، سلسلة أحداث طرحت العديد من علامات الاستفهام، إذ توقفت بعد نحو ساعة على انطلاقها بعد إلغاء هدف للوداد بداعي التسلل، سجله وليد الكرتي في الدقيقة 58، عادل به النتيجة التي كان الترجي متقدما بموجبها في الشوط الأول (1-0).

واحتج لاعبو الوداد على إلغاء هدفهم وأصروا على الاستعانة بتقنية "الفار"، للتأكد من تسلل الكرتي، الذي أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن موجودا، لكن الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي أدار اللقاء، رفض الانصياع لطلب اللاعبين المغاربة.

واستمر الشد والجذب بين الحكم من جهة، ولاعبي ومسؤولي الوداد من جهة أخرى قرابة 90 دقيقة، ليطلق بعدها غاساما صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز الترجي، باعتبار الوداد منسحبا، وهو ما ينفيه مسؤولو الفريق المغربي جملة وتفصيلا.