3 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله- وطن: يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال ضد اعتقالهم الإداري وهم :

الأسير حسن محمد العويوي(35 عاماً) من مدينة الخليل الذى دخل اضرابه المفتوح عن الطعام يومه ال 64 على التوالي، وحالته الصحية صعبة للغاية، حيث نقص وزنه ما يزيد عن 22 كيلوجرام ويعانى من تعب وارهاق شديدين ، ولا يقوى على الوقوف على قدميه وقام الاحتلال بنقله الى مستشفى كابلان.

الأسير العويوي أب لثلاثة اطفال، وهو أسير سابق أعيد اعتقاله منتصف شهر يناير من العام الجاري وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له مرتين.

والأسير ثائر بدر (43 عاماً) من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله دخل اضرابه يومه ال 17 على التوالي، وهو معتقل منذ يونيو من العام الماضي وجدد له الإداري 4 مرات متتالية، وهو متزوج وله أربعة أبناء، واسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد خضر الحروب (30عاما)، من الخليل، يخوض الاضراب لليوم 14 على التوالى، منذ ان اعيد اعتقاله ونقله الى توقيف "عصيون"، وذلك رفضا لاعتقاله، علماً بانه أسير سابق قضى عامان في الاعتقال الإداري .