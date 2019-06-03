الاحتلال يقرر إغلاق معبر "كرم أبو سالم" خلال عيد الفطر

رام الله- وطن: قرَّرت سلطات الاحتلال، إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزَّة خلال عيد الفطر.

وقد أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في وقت سابق، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص في غزة بأن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلق بسبب عيد الفطر يومي الثلاثاء والأربعاء، 4-5 من شهر يونيو 2019.

وأوضحت اللجنة أن المعبر سيعاد فتحه يوم الخميس 6 يونيو، مشيرة إلى أنه سيعاد إغلاقه يوم الأحد 9 يونيو، بسبب عيد الأسابيع عند الجانب الإسرائيلي.