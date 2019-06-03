" بركة أبو راشد"... مكرهة صحية وبيئية والأهالي يستنجدون عبر وطن لإنقاذهم

غزة- وطن- نورهان المدهون: تقع بركة أبو راشد وسط مخيم جباليا على مساحة تقدر بـ 5000متر للمساحة العلوية و4600متر للمساحة السفلية وبعمق يصل إلى 9متر عن سطح الأرض، لاسيما وأنها تعتبر بركة توازي بقدمها قدم المخيم ذاته، وهي تشكل أرضاً طينية تتجمع بها مياه الأمطار.

يذكر أنه رغم العديد من الإصلاحات الحاصلة لمنطقة البركة إلا أن السكان في محيطها لازالوا يعانون من الروائح الكريهة المنبعثة منها إضافة للمشكلة الكبرى التي تزداد مع اقتراب فصل الصيف وهي انتشار الحشرات والقوارض وخاصة في ظل تجمع مياه الصرف الصحي.

وعن تسمية بركة أبو راشد بهذا الأسم قال نائل محمد لوطن، وقد ولد واستقر في مخيم جباليا: "قبل أن يتم تخصيصها كبركة كانت أرضاً زراعيةً يمتلكها أحد سكان المنطقة من عائلة أبو راشد وبقيت التسمية إلى يومنا هذا". مشيراً بقوله إلى انتشار الحشرات بأنواعها التي تسبب ظهور البثور والحساسية للأطفال والكبار على سواء.

وأوضح المواطن نائل محمد أن البركة خصصت لتجمع مياه الأمطار، حيث تم ضخ مياه الصرف الصحي داخلها بدواعي انقطاع التيار الكهربائي وحدوث أزمة السولار، مما سبب هذا اضرارً لسكان المنطقة. لافتاً أن جهود البلدية غير كافية للقضاء على مشكلة البعوض والحشرات.

أما المواطن أحمد فرج الله الذي يسكن بجوار بركة أبو راشد فعبر لـوطن للأنباء عن استيائه من الروائح الكريهة المنبعة من البركة، إضافة للحشرات الضارة والقوارض التي عجزت المنطقة عن مكافحتها، موضحاً معاناته أثناء معالجة أطفاله من آثار قرص الحشرات والتي تسبب ظهور الانتفاخ والبثور.

فيما يعبر الطفل طارق العجرمي الذي يسكن وعائلته بمحاذاه البركة عن آلامه واستياءه من الحشرات القارصة والروائح الكريهة التي تؤرق نومه كغيره من أطفال المنطقة.

و يقول المواطن ماهر زيد وهو أحد سكان المنطقة المحيطة لبركة أبو راشد لـوطن : "نحن في غنى عن المشاكل التي تسببها البركة فهي مخصصة لمياه الأمطار وضخ مياه الصرف الصحي والذي يسبب انتشاراً للحشرات وتفشى الأمراض".

فيما أكد خلال حديثه بأن الخدمات التي كانت تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمكافحة الآثار الصحية للبركة أفضل من تلك الخدمات التي تقدمها البلدية في الوقت الحالي بعد أن أصبحت تابعة للبلدية.

وطالب سكان المنطقة عبر وطن كل من البلدية والجهات المعنية بمكافحة الحشرات والقوارض التي تنتشر بفعل البركة، وإيجاد الحلول الجذرية التي تقي أهالي المنطقة من آثارها الصحية والنفسية.