القانون لا يحمي الوزراء...

كتب: موسى قدورة

بعد الجدل الذي دار ويدور حول زيادة رواتب الوزراء والامتيازات المالية في زمن التقشف والهجوم على الحكومة السابعة عشر من ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وحديث المقاهي عن التجاوزات والمخالفات ان اكثر ما كان يثير الدهشة ان بعض الوزراء والمنتفعون يبررون هذه الزيادات والامتيازات بحجج لا تمت للقانون بصله و في ثنايا تبريراتهم الدفع باتجاه ان هذه القرارات قانونية ومستوفيه الشروط والاصول القانونية وان السيد الرئيس كان قد وافق عليها.

لن نتحدث عن احقية الوزراء بالزيادة او بدلات الايجار فالاوراق المسربة بخصوص بدلات الايجار كان فيها ما يصلح ان نقول عنه انه بدلات سكوت على قولة المثل طعمي التم بتستحي العين ان صح ما ورد فيها، هنا سنتحدث عن الجوانب القانونية لهذه الزيادات والبدلات ذلك بالعودة الى مبدأ قانوني تعلمته في كلية الحقوق في السنة الاولى وهو انه لا يعذر احد بجهل القانون ولا زلت اتذكر ولتبسيط شرحه قال لنا الدكتور مدرس الماده ان هذا المبدأ قريب من المقوله الشهيره ان "القانون لا يحمي المغفلين".

يا معالي الوزراء لقد جهلتم القانون في ما يلي:-

أولا: ان اي زيادة على رواتبكم او مخصصاتكم يجب ان تتبع الاصول التشريعية بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م ونشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول فلا تأشيره او امر او منحه نافذه وقانونية ما دام القانون نافذا دون اي تعديل حسب الاصول.

ثانيا: تعلمنا في سنة اولى في كلية الحقوق ايضاً ان من اساسيات اصدار اي قانون او اي تعديل عليه يجب ان تكون القواعد القانونية المكونه له "عامة و مجرده" فالعمومية تعني أنها تنطبق على كافة الأشخاص والوقائع دون تعيين لشخص محدد ودون تحديد لوقائع معنية، والتجريد يعني الوضوح والإبتعاد عن اللبس بما يكفي لإنزال حكم القاعدة القانونية على الوقائع والأفراد بشكل عام ومجرد، فكيف تم الصرف لوزير في الحكومة السابقة والآخر لم يصرف له؟؟؟؟ وكيف صرفوا الزيادة لوزراء حكومة الحمد الله والوزراء السابقين لم يضاف لتقاعدهم ؟؟؟؟؟؟؟؟

فهل يعقل ان تخصص الزيادات وبدل الايجارات وفق الوثائق المسربة الى حكومه بعينها يحكمها قانون بقرار او بطلب من بعض الوزراء... هذا اذا ما افترضنا ان هناك تعديل على القانون الخاص بالمكافآت فيكون هذا التعديل مصاب بعيب دستوري اما و الى الان لم يثبت ويسرب احد ان هناك تعديل على القوانين و قد تم صرف اموال دون اساس قانوني صائب فنصيحة قانونية ان تعيدوا الاموال الى وزارة المالية بآثر رجعي ....