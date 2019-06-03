قوات الاحتلال تعتقل المواطنة لنا نزال أثناء عودتها عبر معبر الكرامة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين سيدة من بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين، عقب وصولها لمعبر الكرامة قادمة من الأردن.

وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال على معبر الكرامة أوقفت المواطنة لنا فيصل توفيق نزال فور وصولها إلى الجانب الإسرائيلي للمعبر، ثم اقتادتها لغرفة مخابرات الاحتلال واحتجزتها لساعات واعتقلتها بعد ذلك.

وأضافت أن جنود الاحتلال أبلغوا ذويها باعتقالها، في ظل تكرار حالات الاعتقال على المعبر.