رسائل من القسام لملايين الهواتف حول العالم بـ8 لغات

وطن: أعلنت كتائب القسام يوم الإثنين عن بدء إرسال مئات الملايين من الرسائل الموجهة من الكتائب لهواتف الملايين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بثماني لغات لتسهيل دعم المقاومة.

وأكد المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة" في تصريح عبر قناته الرسمية في تطبيق "تلجرام" أن تلك الرسائل "موثوقة وصحيحة وتهدف إلى تسهيل عملية دعم المقاومة والجهاد معها بالمال".

ودعا "أبو عبيدة" للتعامل مع هذه الرسائل وترويجها ونشرها.

وتقدم المتحدث باسم القسام بـ"الشكر والتحية لجماهير أمتنا التي استجابت ولا تزال لندائنا بدعم المقاومة بالعملة الرقمية إسنادًا لمعركتنا المفتوحة مع عدو الأمة الأول".

وهنّأ "أبو عبيدة شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه "يحل وسط هجمة صهيونية همجية على الأقصى قبلة المسلمين الأولى".

وكانت القسام دعت محبي المقاومة الفلسطينية كافة إلى دعمها ماليًا عبر عملة "البتكوين" الإلكترونية بآليات آمنة.

وذكرت أنه "بات بإمكان محبي المقاومة الآن أن يوصلوا دعمهم المالي بشكل مباشر للمقاومة بعملة البتكوين.