بعد تقرير وطن ومطالبة الهيئة المستقلة بالإفراج عن الشاب أحمد حسن.. الرئيس يعفو عنه، والشاب لـوطن: سجني كان ظالماً جداً

رام الله- وطن: بعد تقرير لـوطن، ومطالبة الهيئة المستقلة بالإفراج عن الشاب أحمد حسن، أصدر الرئيس عفواً عن الشاب أحمد الذي سُجن بتهمة إطالة اللسان على الرئيس وذم موظفي السلطة، وتم الإفراج عنه اليوم.

وقال الشاب أحمد حسن لـوطن، إن القرار بسجنه كان ظالماً جداً.

وأضاف أن سجنه كان بسبب نشره صورة للرئيس على حسابه الفيسبوك اعتبرتها الأجهزة الأمنية ساخرة، وانا اؤكد انه لم يكن فيها أي شتم ومسبة تجاه الرئيس.

وفي تعليقه على قرار عفو الرئيس عبر الشاب أحمد عن فرحته بالافراج عنه قبل عيد الفطر، ليتمكن من الاحتفال بالعيد بين أهله.

وكانت النيابة العامة وجهت له تهمة "اطالة اللسان على الرئيس وبذم موظفي السلطة" عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، وعلى أثرها حكم عليه بالسجن مدة عام كامل.



الشاب أحمد حسن من سكان "عين عريك" غرب مدينة رام الله، هو طالب في جامعة القدس المفتوحة، لم يتجاوز السنة الثالثة بعد، في تخصص الإدراة الصحية.

وكانت وطن تابعت قضية الشاب احمد حسن، للاطلاع اضغط هنا