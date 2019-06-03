يواصل اضرابه لليوم ال6.. نقل الاسير المقعد معتز عبيدو للمستشفى

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن ادارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير الجريح والمقعد معتز عبيدو من سجن النقب إلى ما يسمى "مستشفى الرملة".

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن عملية النقل جاءت بعد تدهور الوضع الصحي للأسير عبيدو، نتيجة اضرابه عن الطعام لليوم السادس على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري للمرة الثالثة.

وكان عبيدو قد أصيب برصاص الاحتلال المتفجر في معدته أثناء اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011.