السنوار: نرفض مؤتمر البحرين وندعو لإعلان الحداد والإضراب أثناء انعقاده

وطن: أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار رفض حركته وعموم شعبنا الفلسطيني للمؤتمر الاقتصادي في البحرين المقرر عقده في 25 و26 من الشهر الجاري، داعيًا الشعب البحريني والشعوب العربية والإسلامية لإعلان الحداد والإضراب في هاذين اليومين.

وقال السنوار: "باسم العشائر والوجهاء والمخاتير نعلن رفضنا الكامل لصفقة القرن وكل المؤامرات وكل أشكال التطبيع مع المحتل، ونعلن حالة النفير الوطني لمواجهتها".

جاء ذلك خلال لقاء تكريمي وإفطار نظمته حركة حماس للأعيان والمخاتير ولجان الإصلاح بغزة الاثنين تحت عنوان: "موحدون ضد صفقة القرن"، بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.

وأوضح السنوار أن حملات التطبيع والهرولة تزداد في الفضائيات العربية والمواقع الإلكترونية؛ "ينعقون بالدعاية الصهيونية، وناعقون عرب يروّجون أن القدس لليهود والصهاينة وأنه ليس لنا حق فيها".

وأضاف: "نحن في فلسطين نشعر بالخذلان من النظام الرسمي العربي الذي يمتلك الأسلحة والمقدرات، ونحن نحفر الأرض بأظافرنا في غزة ليحمي مجاهدونا أنفسهم".

وشدد السنوار على أن "صفقة القرن ستسقط بعز عزيز أو ذلِ ذليل؛ نريد من شعوب أمتنا على اختلاف طوائفنا أن نقف صفا واحدًا لمواجهة الصفقة".

كما أكد جهوزية حركته لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة، والعمل معًا لمواجهة الصفقة وتحقيق الأهداف الوطنية للتحرير والعودة، لافتًا إلى أن أخطر ما في الصفقة يتعلق بقضم الضفة الغربية وضمها للاحتلال.