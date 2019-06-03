الدول العربية تنقسم في تحديد يوم العيد

رام الله- وطن: أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الإثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه بعض الدول العربية والإسلامية أن غداً هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

والدول التي ستعيد غدا هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وتركيا وغالبية مسلمي أوروبا.

فيما أعلنت كل من إيران والأردن وفلسطين وتونس والجزائر وباكستان وعمان أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر .