إصابة الضابط في الدفاع المدني طارق صبح خلال إخماده حريق في طوباس

طوباس- وطن: أصيب مساء اليوم الإثنين 3/6/2019 رجل إطفاء وهو يقوم في مهامه بإخماد حريق أعشاب في مدينة طوباس وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني أنه خلال عمل الطاقم على إخماد النيران المشتعلة في الأعشاب بين منازل المواطنين في مدينة طوباس أصيب رجل الإطفاء مساعد أول طارق صبح بالإختناق والإجهاد نتيجة محاصرة النار له من كافة الجهات وتم نقله للمستشفى ووضعه الصحي مستقر.