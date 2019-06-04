دول عربية تحتفل بعيد الفطر اليوم.. وفلسطين غداً

وطن: تحتفل عدد من الدول العربية والإسلامية بأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء، بينما تحتفل دول أخرى بعيد الفطر السعيد غدا الأربعاء ومن بينها فلسطين.

معظم الدول الخليجية أجمعت على أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ففي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها قررت أن اليوم الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والجزائر ولبنان إضافة إلى ديوان الوقف السني في العراق أن غدا أول أيام شهر شوال.

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال. كما أعلنت الجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها فلسطين، ومصر، وتونس، وسوريا, والأردن، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، وبالتالي يكون غدا الأربعاء أول أيام العيد في هذه الدول.