الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد ببحر غزة حتى 15 ميلاً

وطن: ذكرت مصادر فلسطينية صباح اليوم، بأن سلطات الاحتلال سمحت اعتبارا من اليوم "الثلاثاء" بإعادة توسيع مساحة صيد الاسماك مقابل شواطئ قطاع غزة من 8 ميل حتي 15 ميلاً.

وقد قلصت سلطات الاحتلال الاربعاء الماضي، مساحة الصيد في شواطئ قطاع غزة، من 15 ميلًا إلى 10 أميال .

وذكرت وسائل إعلام عبرية إنه تم تقليص مساحة الصيد المسموح بها لصيادي غزة من 15 ميل إلى 10 ميل فقط خلال الأيام الماضية، بزعم تواصل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة واشتعال عدة حرائق في "مستوطنات غلاف غزة".