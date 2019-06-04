تحديث| الدفاع المدني لوطن: 3 إصابات طفيفة في انفجار بمحال تجاري وسط رام الله (فيديو- صور)

رام الله- وطن: أكد الدفاع المدني لوطن إصابة 3 مواطنين بجروح طفيفة، إثر انفجار وصف بـ" المدمر" لأحد المحلات التجارية وسط مدينة رام الله.

وأفاد الدفاع المدني من مكان وقوع الانفجار بان نحو 15 محالا تجاريا لحق بها اضرارا كبيرة، في ما لم يعرف بعد المسبب الرئيسي لوقوع الانفجار.

وفور وقوع الانفجار توجهت طواقم الدفاع المدني للمكان فيما تعاملت مع الحادثة بشكل فوري، ويجري البحث عن أسباب الانفجار.

يتبع...