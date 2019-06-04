السلطة الفلسطينية توقف تحويل الاموال للكهرباء الاسرائيلية

رام الله - وطن: ذكرت القناة السابعة العبرية ان السلطة الفلسطينية تعاقب مؤسسة الكهرباء الاسرائيلية بعد ان أوقفت تحويل ديون الكهرباء إلى شركة الكهرباء القطرية .

واوضحت القناة العبرية "ان السلطة الفلسطينية اوقفت تحويل الدفعات الشهرية من ديون الكهرباء الى الشركة القطرية، على ضوء الازمة المالية التي تعيشها بعد ان رفضت استقبال اموال المقاصة منقوصة.

من جانبها قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن دين السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية ارتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ300 مليون شيكل، وأصبح حجم الدين ملياري شيكل.

وأضافت الإذاعة أن السلطة الفلسطينية طالبت السلطات المحلية في الضفة بعدم تسديد حسابات شركة الكهرباء الإسرائيلية والاحتفاظ بالأموال بحوزتها، وذلك "كتعويض عن الميزانيات التي يقدمها الحكم المركزي في رام الله والذي جرى تجميده في الأشهر الأخيرة".