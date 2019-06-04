وطن: توفي الطفل امير زيدان 7 اعوام بعد 3 سنوات من ملازمته المستشفى اثر خطأ طبي حدث له بعدما دخل لاجراء عملية لازالة اللوزتين فانتهى به الامر لشلل دماغي .

واعلن والد الطفل امير عن وفاته اليوم الثلاثاء بعد مكوثه في المستشفى لمدة 3 سنوات .

وكان الطفل أمير من بلدة بيرنبالا قضاء رام الله، دخل الى مستشفى مسلم في مدينة رام الله ليُجري عملية في اللِوَز قبل 3 سنوات ليصاب بشلل في الدماغ.

وكانت وزارة الصحة قد قالت انذاك ان خللا في جهاز التخدير، تسبب في اصابة الطفل امير زيدان بشلل دماغي، وفي التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة كشف الأطباء أنهم تيقنوا للخلل، واطلعوا مدير المستشفى على الخلل، إلا أنه طلب منهم اجراء العملية.

وكانت النيابة العامة، قد استدعت في ذلك الوقت مدير مستشفى مسلم التخصصي وطبيبين آخرين للتحقيق في شبهة حدوث خطأ طبي في حادثة اصابة الطفل أمير زيدان، بعد ان شكلت قصة امير قضية رأي عام بسبب ما لحق به جراء خطأ طبي انهت حياته.