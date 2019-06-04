مسيرات احتجاجية ضد ترامب وابن سلمان في لندن

وطن: انطلقت، اليوم الثلاثاء، مسيرات حاشدة من عدة مدن بريطانية، احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة لندن.

وتجمع عشرات الآلاف من البريطانيين في ميدان ترافالغار بدءًا من ساعات الصباح، وساروا في ظل تدابير أمنية مشددة عبر شارع وايت هول، ليصلوا إلى ميدان البرلمان.

وبدأت المسيرة مع وصول ترامب إلى مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تنتقد معاداة الرئيس الأمريكي للمهاجرين وبسياساته في الشرق الأوسط.

وسخر المتظاهرون من ترامب وكل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وصمم الكاتب العلمي الأمريكي وخبير الديناصورات دون ليسيم، مجسما ساخرا للرئيس الأمريكي تم عرضه، اليوم الثلاثاء، وسط لندن، يظهر ترامب وهو يجلس على مرحاض ذهبي أثناء كتابة تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن "مجسم ترامب" يبلغ طوله 16 قدمًا، ويتضمن وظيفة صوتية تصدر أصواتًا ضارة وتكرر أشهر تصريحات ترامب، بما في ذلك "عدم التواطؤ" و"مطاردة الساحرات" و"أنت أخبار مزيفة" وأنا عبقري مستقر للغاية".

ووفقا للصحيفة، أنفق دون ليسيم ، على تصميم المجسم الذي أطلق عليه اسم "Dump Trump" 25000 دولارا من مدخراته الخاصة.

وحلق في سماء لندن، أمام البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، بالون عملاق يصور ترامب في شكل رضيع غاضب، يرتدي حفاضا.

وطار المنطاد البالغ ارتفاعه ستة أمتار فوق ميدان البرلمان، بالتزامن مع محادثات عقدها ترامب مع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي في داونينغ ستريت القريب.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا يوم الاثنين، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، اشتملت على مأدبة في قصر بكنعهام مساء الاثنين.

وقاطع عدد من المشرعين العشاء الرسمي الذي أُقيم على شرف الرئيس الأمريكي ومن بينهم جيرمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض.

وكانت زيارة ترامب الأخيرة في تموز/ يوليو قد كلفت الشرطة أكثر من 14.2 مليون جنيه إسترليني (17.95 مليون دولار). ونشرت الشرطة خلال هذه الزيارة 10 آلاف ضابط من جميع أنحاء بريطانيا.

عربي 21