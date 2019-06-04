تابعونا غدا مع موجة "وطن الشهداء والاسرى"

رام الله - وطن: تطلق شبكة وطن الاعلامية غدا الأربعاء في اول ايام عيد الفطر السعيد، موجة "وطن الشهداء والاسرى" لمدة 3 ساعات مع عبد الفتاح دولة.

وتبدأ الموجة المفتوحة من الثانية عشر ظهرا حتى الثالثة عصراً، وستكون عبر تلفزيون وطن وإذاعة وطن Fm ووكالة وطن حيث ستخصص لمعايدة والتواصل مع اهالي الشهداء والاسرى في اول ايام عيد الفطر السعيد.

وستخصص الموجة فقرات للحديث مع عائلات الشهداء والاسرى وزوجاتهم واطفالهم لمعايدتهم بعيد الفطر والتواصل معهم في هذا اليوم ، والاسرى المحررين، وشخصيات سياسية.