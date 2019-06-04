السلطة الفلسطينية تجدد رفضها لاستلام أموال المقاصة منقوصة

وطن: حاولت حكومة الاحتلال ، مؤخرًا، تحويل أموال المقاصة منقوصة مجددا للسلطة الفلسطينية، التي جددت رفضها لاستلام الأموال مقتطعة، بعد خصم 500 مليون شيكل، تقول إسرائيل إنها دفعت كمخصصات لعائلات الأسرى الشهداء.

جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم، الثلاثاء، في نشرتها المسائية.

وأوضحت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهن، أن حكومة الاحتلال، حوّلت بقرار أحادي الجانب، مئات ملايين الشواقل لحسابات بنكية تابعة للسلطة الفلسطينية.

وترفض السلطات الفلسطينية، للشهر الرابع على التوالي، استلام أموال المقاصة التي تقدر بـ660 مليون شيكل شهريًا، عقب خصم 41 مليون شيكل من كل دفعة مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.