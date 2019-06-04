رسميا.. الصين تستضيف كأس آسيا 2023

وطن: فازت الصين، اليوم الثلاثاء، بحق استضافة نسخة كأس أمم آسيا لكرة القدم لعام 2023.

ولم تتقدم أي دولة بخلاف الصين، بطلب استضافة البطولة القارية، ليصدق الاتحاد الآسيوي، على اختيارها لاستضافة البطولة قبل انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في باريس غدا الأربعاء.

وانسحبت إندونيسيا وتايلاند في 2017 من سباق استضافة البطولة، وسارت كوريا الجنوبية على نفس النهج في العام الحالي.

وتستضيف الصين، البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2004، ونظمت الإمارات النسخة الماضية للبطولة والتي فازت قطر بلقبها للمرة الأولى في تاريخها.