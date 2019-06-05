تعديل على عمل معبر الكرامة يومي السبت والاحد

رام الله- وطن: اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود عن اجراء تعديل في ساعات العمل على معبر الكرامة وذلك يومي السبت والاحد القادمين بسبب الاعياد اليهودية.

وسيعمل المعبر يوم السبت الثامن من هذا الشهر من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا في كلا الاتجاهين .

اما يوم الاحد التاسع من هذا الشهر فسيعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً و في كلا الاتجاهين .

ويعاد فتح المعبر يوم الاثنين الموافق الــ 10 من هذا الشهر من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.