صلاة العيد في الساحات العامة بقطاع غزة

غزة- وطن: أدى الغزيون، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر السعيد في العراء والساحات العامة.

وشدد خطباء صلاة العيد على ضرورة زيارة أهالي الشهداء، والجرحى، والأسرى القابعين خلف القضبان في سجون الاحتلال، ورسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال، خصوصاً ممن دمرت منازلهم في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واكد الخطباء ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف في مواجهة المؤامرات، التي تحاك ضد قضيتنا، مطالبين العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا لنيل حقوقه المشروعة، حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.