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أمس.. 8 اصابات واحتراق اكثر من 200 شجرة في 157حادث

05.06.2019 09:23 AM
أمس.. 8 اصابات واحتراق اكثر من 200 شجرة في 157حادث

رام الله- وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني، يوم امس الثلاثاء، مع 157 تدخل نتج عنها ثماني اصابات واحتراق اكثر من 200 شجرة، وكانت ابرز التدخلات كالتالي:

*حادثي سير في كل من أريحا، و طولكرم نتج عنها 3 إصابات وصفت بالطفيفة .
* تسرب غاز داخل مطعم شاورما في وسط مدينة رام الله مما ادى الى انفجار ونتج عنه 3 اصابات .
* حريق منزل في جنين منطقة خروبه بسبب تسرب للغاز مما ادى الى احتراق المطبخ بالكامل ونتج عنه اصابتين بالاختناق وعمل الطاقم على تقديم الاسعافات الاولية وتسليمهم للهلال الاحمر
*حريق منزل داخل مطبخ في جنين بالقرب من السنابل جنين ونتج عنه احتراق غسالة وفرن وكان سبب الحريق تماس كهربائي.
*الخليل_اسناد الجنوب: حريق جبل اعشاب في بيت امر على مساحات شاسعة ولضراوة النيران تم استدعاء تنك التزويد .
*حريق مشطب سيارت في كل من رام الله , وبيت لحم نتج عنه احتراق 100 مركبة.
*طوباس :حريق جبل أشجار وإعشاب في منطقة إسكان المحافظة ولضراوة النيران تم استدعاء تنك التزويد واطفائيتين طوباس ونتج عنه احتراق 150 شجرة زيتون وبركس .
*نابلس : حريق جبل اعشاب في مساحات شاسعة في بلدة عقربا
*الخليل : اطفاء حريق مركبة بالقرب من متزة بلدية بني نعيم ة بالاضافة الى انتشار النيران بالقرب من المركبة في محاصيل قمح وكان سبب الحريق انفجار اسطوانة الغاز وعمل الطاقم على اطفاء الحريق وتامين الموقع.

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