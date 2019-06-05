مصر: هجوم إرهابي على حاجز أمني شمال سيناء

وطن: ذكرت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، أن عددا من المسلحين قتلوا في ملاحقات لقوات الأمن بعد إطلاق الرصاص على حاجز أمني بمحيط مدينة العريش بشمال سيناء.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن المصادر أن قوات من الجيش لاحقت عددا من الإرهابيين، بعد هجوم على نقطة أمنية في مدينة العريش.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم نشرت وسائل إعلامية أن هجوما مسلحا استهدف نقطة تفتيش للشرطة في العريش أول أيام العيد.

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان الهجوم أسفر عن خسائر مادية أو بشرية.