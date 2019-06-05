قدري ابو بكر لوطن: رواتب الاسرى "خط احمر" وبوحدتهم خلاصهم من الاحتلال

رام الله- وطن: أبرق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، بالتهاني للاسرى والمحررين منهم وعوائلهم وابناء الشعب الفلسطيني عامة بمناسبة عيد الفطر السعيد، مؤكدا على انهم جزء منهم ومن عوائلهم، مستمنيًا الشفاء العاجل للاسرى المرضى منهم.

واكد ابو بكر خلال حديثه في الموجة المفتوحة "وطن الشهداء والاسرى" في اول ايام عيد الفطر السعيد، والذي يقدمها عبد الفتاح دولة، أنه ان بقي الاحتلال ستبقى القافلة مستمرة ومحملة بمزيد من الشهداء والاسرى.

وحول رواتب الاسرى، اكد انهم ومنذ اكثر من خمسين عاما والاسرى والمحررين يتقاضون رواتبهم، وفي الاشهر الاخيرة سنّ الاحتلال عدة قوانين في الكنسيت من ضمنها اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء، ولكن لرئيس بدوره اكد ان رواتب الاسرىوالمحررين خط احمر يمنع المساس به، نحن نرفض المقايضة في هذه المسألة، مؤكدا ان صرف الرواتب سيبقى كاملا لهم.

واوضح أن من قطعت راتبهمو هم 450 اسيرا، والسبب ليس سياسيا وانما يعود لاننا ومنذ 3 سنوات طالبنا بتحديث بياناتهم ولم يقوموا بذلك.

وفي ختام حديثه، شدد وقوف القيادة والرئيس مع الاسرى متمنيا الفرج القريب لهم، ومؤكدا على ضرورة وحدتهم داخل السجون لان بوحدتهم يمكن أن يتغلبو على كل الاجراءات الاسرائيلية بحقهم.