رانية فؤاد الشوبكي لوطن: 26 عيدًا مر بلا والدي شيخ الاسرى

رام الله- وطن: 26 عيدًا مرً على رانية بلا والدها شيخ الاسرى فؤاد الشوبكي، فكيف مر شهر رمضان عليها ايضا طوال هذه الاعوام؟اسئلة تبقى بلا اجوبة مادام الاسير يقبع خلف قضبان السجن والسجان.

رانية تتحدث لوطن خلال الموجة المفتوحة" وطن الشهداء والاسرى" في اول ايام عيد الفطر السعيد، قائلة: 26 عيدا بلا والدي المحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً والمعتقل منذ عام 2006، حتى ان والدتي والتي لم تزره سوا مرة واحد منذ اعتقاله لم يراها حين توفيت في عام 2011.

وعن وضعه الصحي، تضيف رانية أن والدها شيخ الاسرى واكبرهم سنا يعاني من بعض المشاكل الصحية نتيجة الاهمال الطبي في السجون عامة حاله كحال بقية الاسرى، متمنية الافراج لكافة الاسرى في السجون.